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Зрителей возмущает поведение Ксении Бородиной по отношению к беременной Алене Савкиной

Вот уже несколько недель на Поляне телепроекта «Дом-2» не проходит и дня без разборок в семействе Рапунцелей.

Так, к примеру, пару дней назад зрители могли наблюдать за конфликтом между Ольгой Рапунцель с ее родной матерью и младшей сестрой. А теперь в эфире показали потасовку, которая произошла у беременной Алены Савкиной с отцом ее будущего ребенка Ильей Яббаровым.

Зрителей возмущает поведение Ксении Бородиной по отношению к беременной Алене Савкиной

Причем, если в некоторых ситуациях девушка действительно перегибает палку и реагирует на события слишком эмоционально, то на этот раз многие поклонники реалити-шоу встали на ее строну и даже оправдали ее за безобразное поведение и приступ агрессии.

Однако, виновным в том, что Алена с кулаками полезла выяснять отношения с Ильей, напрочь забыв о ребенке и угрозе выкидыша, фанаты считают не только самого молодого человека, но и Ксению Бородину. Ведь это именно она стала зачинщицей скандала, так как несмотря на предупреждение Татьяны Владимировны повела Яббарова в комнату к Савкиной, дабы разобраться и наконец помирить будущих родителей.

Зрителей возмущает поведение Ксении Бородиной по отношению к беременной Алене Савкиной

Многие телезрители были возмущены тем, как ведущая буквально заставляла беременную участницу простить изменника, пытаясь убедить ее в том, что ничего криминального он не совершил и вообще она сама вынудила Илью искать ласку в объятиях другой, поскольку устраивала ему истерики на ровном месте.

Зрителей возмущает поведение Ксении Бородиной по отношению к беременной Алене Савкиной

Поклонников Алены просто раздражает то, как Ксения навязывает девушке отношения с молодым человеком, который дважды ее предал. В социальных сетях они призывают оставить ее в покое, напомнив, что когда-то Бородина тоже страдала от измены мужа, поэтому не ей судить Савкину в этой ситуации.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:28
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