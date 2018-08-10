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Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера Volkswagen T-Cross

Немецкая автомобильная компания Volkswagen представила очередной тизер, в котором можно увидеть обновленный салон свежего кроссовера T-Cross. В ходе ближайшего автосалона в Париже, который запланирован на весну 2019 года, пройдет официальная презентация новинки.

В немецкой компании пока не намерены раскрывать все достоинства и особенности данной новинки, тем самым удерживая в тайне все параметры кроссовера T-Cross. Потенциальные покупатели крайне заинтересованы будущей премьерой, что свидетельствует о возможном высоком спросе на конечном рынке. Разработчики уделили повышенное внимание вопросам безопасности пассажиров и водителя, а также улучшенным показателям комфорта в салоне. Ни для кого не является секретом, что T-Cross выполнен на платформе MQB, которая сумела себя положительно проявить во многих моделях.

Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера Volkswagen T-Cross


Исходя из данных по тизеру, не составит труда предположить, что объем багажника позволит с легкостью разместить там полноценный взрослый велосипед. По техническим данным можно лишь предположить, что покупателям предложат богатое разнообразие комплектации с возможностью выбора самых разных моторов на любой вкус. Более четкие параметры можно будет узнать уже в ходе весенней презентации.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:15
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