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Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не любит

Популярная певица Наталья Штурм в ходе одного из последних интервью дала довольно откровенный ответ на вопрос о том, как у нее обстоят дела на любовном фронте. Выяснилось, что она встречается с мужчиной, к которому до сих пор не испытывают любви.

Таким образом, исходя из ответа самой исполнительницы следует, что до сих пор сердце Штурм открыто, а потому стоит ожидать тех отношений, которые принесут ей желаемые плоды. Однако певица подчеркнула, что к нынешнему молодому человеку у нее есть симпатия, но она недостаточна для того, чтобы говорить о более высоких чувствах. Несмотря на огромное стремление Натальи Штурм все же быть любимой и самой по-настоящему любить, пока ей не удается справиться с такой задачей в полной мере. Наличие рядом человека для близких отношений – это лишь выход из положения, однако любая женщина мечтает о большой и искренней любви.

Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не любит


Примечательно, на странице певицы Натальи Штурм в социальной сети довольно часто можно увидеть новые фотографии с молодым человеком, но подписчики даже не могли подозревать, что степень теплоты к нему пока слишком мала. Некоторые из поклонников даже подозревали, что в дальнейшем она порадует общественность новостью о свадьбе, тогда как теперь выясняется, что до этого дня придется подождать неопределенное время.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:32
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