Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется разогревать

Любые блюда с грибами нужно употреблять сразу же после приготовления. Если такая пища остывает, она теряет свои вкусовые свойства, а также при разогреве грибы становятся небезопасными для желудка.Большинство людей привыкли есть на завтрак яичницу или омлет, такие блюда нужно съедать в свежеприготовленном виде, так как их нельзя разогревать, это может привести к болезненным ощущениям в желудке и нарушению работы кишечника.Теряют свою пищевую ценность при разогреве картофель, белый и коричневый рис, а шпинат при повторном нагревании становится источником вредных канцерогенов. Не рекомендуется разогревать и курицу, так как повторная тепловая обработка может вызвать проблемы с пищеварением.Подсолнечное нерафинированное масло, льняное масло и масло грецкого ореха обладают низкой температурой дымления, поэтому при разогреве они становятся прогорклыми. Их желательно использовать в салатах и маринадах.