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Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется разогревать

Многие люди предпочитают готовить большими порциями один или два раза в неделю, а потом просто разогревают пищу и едят. Однако некоторые блюда специалисты не рекомендуют разогревать, так как этот процесс может навредить здоровью.

Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется разогревать


Любые блюда с грибами нужно употреблять сразу же после приготовления. Если такая пища остывает, она теряет свои вкусовые свойства, а также при разогреве грибы становятся небезопасными для желудка.

Большинство людей привыкли есть на завтрак яичницу или омлет, такие блюда нужно съедать в свежеприготовленном виде, так как их нельзя разогревать, это может привести к болезненным ощущениям в желудке и нарушению работы кишечника.

Теряют свою пищевую ценность при разогреве картофель, белый и коричневый рис, а шпинат при повторном нагревании становится источником вредных канцерогенов. Не рекомендуется разогревать и курицу, так как повторная тепловая обработка может вызвать проблемы с пищеварением.

Подсолнечное нерафинированное масло, льняное масло и масло грецкого ореха обладают низкой температурой дымления, поэтому при разогреве они становятся прогорклыми. Их желательно использовать в салатах и маринадах.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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