YouTube для Phone не столь удобен, как на серии Samsung Galaxy и других моделях

Несмотря на то, что американские разработчики постарались сделать новые смартфоны максимально удобными в пользовании различными сервисами, однако наиболее полезными для видеохостинга YouTube оказались устройства Samsung Galaxy. Первым по степени удобства указан Galaxy S8, а завершается линейка флагманской моделью Galaxy Note 9. Однако помимо них, не менее успешными , по версии Google, оказались такие модели как HTC U12+, Pixel 2 XL и ряд других менее дорогих гаджетов.Кроме того, китайские модели OnePlus 6, Huawei Mate 10 Pro также показали себя с положительной стороны. В числе основных приоритетных пунктов для указания удобства является поддержка таких технологий, как HDR, 4K, а также ряда кодеков, которые необходимы для качественного кодирования видеосигнала. Не исключено, что такое пониженное положение американских смартфонов приведет к тому, что в дальнейшем новые модели получат недостающие опции и смогут возглавить данный перечень лучших смартфонов для YouTube.