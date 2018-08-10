АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

YouTube для Phone не столь удобен, как на серии Samsung Galaxy и других моделях

Популярный iPhone не сумел оказаться в перечне лучших смартфонов для пользования сервисом YouTube. Данный анализ проводили в компании Google, учитывая ряд требований к каждому устройству.

Несмотря на то, что американские разработчики постарались сделать новые смартфоны максимально удобными в пользовании различными сервисами, однако наиболее полезными для видеохостинга YouTube оказались устройства Samsung Galaxy. Первым по степени удобства указан Galaxy S8, а завершается линейка флагманской моделью Galaxy Note 9. Однако помимо них, не менее успешными , по версии Google, оказались такие модели как HTC U12+, Pixel 2 XL и ряд других менее дорогих гаджетов.

YouTube для Phone не столь удобен, как на серии Samsung Galaxy и других моделях


Кроме того, китайские модели OnePlus 6, Huawei Mate 10 Pro также показали себя с положительной стороны. В числе основных приоритетных пунктов для указания удобства является поддержка таких технологий, как HDR, 4K, а также ряда кодеков, которые необходимы для качественного кодирования видеосигнала. Не исключено, что такое пониженное положение американских смартфонов приведет к тому, что в дальнейшем новые модели получат недостающие опции и смогут возглавить данный перечень лучших смартфонов для YouTube.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
По мнению зрителей «Дома-2», участницы
Здоровое питание может стать опасным для
Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2»
Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро
После рождения сына от Нелли Ермолаевой
Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд
В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой
Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась
Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера
Infiniti представит новый родстер-электрокар
Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не
На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию
Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется
YouTube для Phone не столь удобен, как на серии
Диетологи определили, сколько мёда можно съедать
Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но
Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу
Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в
Доктора еще трех специализаций смогут стать
Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе
Стало известно, кто купил самый крупный
В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом
Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной,
Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не
Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу
Просмотреть все новости