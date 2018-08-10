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Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в Истре бьет рекорды

В рамках Истринского фестиваля сыра, который проходил в деревне Дубровское с 3 по 5 августа, глава Московской области Андрей Воробьев заложил символический камень в фундамент нового сыроваренного цеха «Русский пармезан». На возведение объекта Минсельхоз Московской области выделил целевой грант в размере 35 млн рублей. Еще 115 млн рублей на строительство сыроварни будет выделено государством в виде льготного кредита под 3% годовых.
Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в Истре бьет рекорды

«Для сыроваров Подмосковья мы разработали специальный комплекс льготных мероприятий. Начинающим сыроварам на приемлемых условиях мы оформляем в аренду земельные наделы – от 3 до 15 гектаров, выдаем целевые гранты. Отдельно работает федеральная программа, помогающая субсидировать процентную ставку по кредитам, она отлично помогает фермерам обслуживать займы. Особенно стараемся поддерживать семейные компании», – отметил Воробьев.

«На фестивале мы продали гостям более 60 тонн натуральной фермерской продукции – молока, творога, йогуртов, мяса, хлебов, твердых и мягких сыров, эксклюзивных сыров с голубой и белой плесенью. Это абсолютный рекорд! Искренне благодарны за поддержку Минпромторгу России, администрации Московской области, лично Денису Валентиновичу Мантурову и Андрею Юрьевичу Воробьеву», – подчеркнул один из организаторов сырного феста, основатель фермерского хозяйства «Русский пармезан» Олег Сирота.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:45
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