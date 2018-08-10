Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в Истре бьет рекорды

«Для сыроваров Подмосковья мы разработали специальный комплекс льготных мероприятий. Начинающим сыроварам на приемлемых условиях мы оформляем в аренду земельные наделы – от 3 до 15 гектаров, выдаем целевые гранты. Отдельно работает федеральная программа, помогающая субсидировать процентную ставку по кредитам, она отлично помогает фермерам обслуживать займы. Особенно стараемся поддерживать семейные компании», – отметил Воробьев.«На фестивале мы продали гостям более 60 тонн натуральной фермерской продукции – молока, творога, йогуртов, мяса, хлебов, твердых и мягких сыров, эксклюзивных сыров с голубой и белой плесенью. Это абсолютный рекорд! Искренне благодарны за поддержку Минпромторгу России, администрации Московской области, лично Денису Валентиновичу Мантурову и Андрею Юрьевичу Воробьеву», – подчеркнул один из организаторов сырного феста, основатель фермерского хозяйства «Русский пармезан» Олег Сирота.