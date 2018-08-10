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Анна Бузова призналась, что никогда не завидовала успехам своей старшей сестры

Ни для кого не секрет, что у популярной певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой есть младшая сестра Анна. Недавно она давала интервью, в ходе которого у нее спросили, не обидно ли ей, что очень часто о ней говорят в контексте более успешной родственницы.

Девушка заявила, что завидовать родному человеку невозможно, ведь всегда есть те, кто в чем-то окажется лучше.

Анна Бузова призналась, что никогда не завидовала успехам своей старшей сестры

«Тем более мы развиваемся в разных областях. Оля – на телевидении и эстраде, моя сфера деятельности – предпринимательство. Она стремится к мировой популярности, я же более закрытая. Но, по сути, обе – состоявшиеся личности», - ответила Анна.

Кроме того, девушка подчеркнула, что несмотря на разные цели в жизни, мечтают они об одном и том же – свою старость родственницы хотят встретить в доме на побережье Испании в кругу большой и дружной семьи.

В заключении Бузова-младшая подчеркнула, что очень любит свою «малышку» и безумно гордится ее успехами.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:15
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