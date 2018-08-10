Анна Бузова призналась, что никогда не завидовала успехам своей старшей сестры

«Тем более мы развиваемся в разных областях. Оля – на телевидении и эстраде, моя сфера деятельности – предпринимательство. Она стремится к мировой популярности, я же более закрытая. Но, по сути, обе – состоявшиеся личности», - ответила Анна.

Девушка заявила, что завидовать родному человеку невозможно, ведь всегда есть те, кто в чем-то окажется лучше.Кроме того, девушка подчеркнула, что несмотря на разные цели в жизни, мечтают они об одном и том же – свою старость родственницы хотят встретить в доме на побережье Испании в кругу большой и дружной семьи.В заключении Бузова-младшая подчеркнула, что очень любит свою «малышку» и безумно гордится ее успехами.