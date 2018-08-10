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Страдающую из-за измены мужа Ани Лорак хейтеры сравнили с Ольгой Бузовой

Многие уже знают, что популярная украинская певица Ани Лорак переживает трудные времена, ведь несколько дней назад общественности стало известно о регулярных изменах ее мужа Мурата Налчаджиоглу, с которым она состоит в браке с 2009 года и от которого воспитывает 7-летнюю дочь Софию.

Знаменитости очень тяжело принять предательство, она практически не появляется на публике, не общается с журналистами и мало публикует постов на своей странице в социальной сети Instagram. Однако преданные поклонники понимают, почему звезда себя так ведет, и стараются всячески поддерживать ее.

Страдающую из-за измены мужа Ани Лорак хейтеры сравнили с Ольгой Бузовой

Тем не менее, есть и те, кто считает, что артистка просто пиарится на измене супруга. Они сравнивают ее с известной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой, которая после развода с игроком московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым строила из себя «жертву обстоятельств», а на самом деле давно знала о «похождениях» мужа.

Исходя из этого, антифанаты советую Ани Лорак прекратить «строить из себя мученицу» и продолжать жить, ведь она далеко не первая и не последняя женщина в мире, знаменитость, которой изменил супруг.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:07
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