Страдающую из-за измены мужа Ани Лорак хейтеры сравнили с Ольгой Бузовой

Знаменитости очень тяжело принять предательство, она практически не появляется на публике, не общается с журналистами и мало публикует постов на своей странице в социальной сети Instagram. Однако преданные поклонники понимают, почему звезда себя так ведет, и стараются всячески поддерживать ее.Тем не менее, есть и те, кто считает, что артистка просто пиарится на измене супруга. Они сравнивают ее с известной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой, которая после развода с игроком московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым строила из себя «жертву обстоятельств», а на самом деле давно знала о «похождениях» мужа.Исходя из этого, антифанаты советую Ани Лорак прекратить «строить из себя мученицу» и продолжать жить, ведь она далеко не первая и не последняя женщина в мире, знаменитость, которой изменил супруг.