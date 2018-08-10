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Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но серьезно ошиблись на ее счет

Супруги из Бразилии Марли и Пауло Кикуинелы нашли у себя на огороде нечто странное, похожее на ногу мифического великана. Но после тщательной проверки их ожидало глубокое разочарование.

Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но серьезно ошиблись на ее счет

Сначала пожилые муж и жена решили, что их находка – это мумифицированная часть останков какого-то древнего великана. Ведь таинственный предмет весом 8 килограмм действительно очень напоминал человеческую ступню, только огромного размера.

Здесь все было на месте: и пятка, и пять растопыренных пальцев, и форма ступни, напоминающая человеческую. Но увы, реальность оказалась жестока. В силу природы и ее неистощимого чувства юмора, «нога великана» оказалась обыкновенной картофелиной.

На «ноге» даже можно видеть мелкие ворсинки-корни, которые сначала были приняты за волосы. Поскольку просто взять и съесть этот уникальный овощ супруги не рискнули, они отдали свою находку в Музей картофеля в городе Флорианополис.

Но это далеко не единственный случай, когда природа заставляет людей улыбаться.


 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:45
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