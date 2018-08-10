Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но серьезно ошиблись на ее счет
Супруги из Бразилии Марли и Пауло Кикуинелы нашли у себя на огороде нечто странное, похожее на ногу мифического великана. Но после тщательной проверки их ожидало глубокое разочарование.
Сначала пожилые муж и жена решили, что их находка – это мумифицированная часть останков какого-то древнего великана. Ведь таинственный предмет весом 8 килограмм действительно очень напоминал человеческую ступню, только огромного размера.
Здесь все было на месте: и пятка, и пять растопыренных пальцев, и форма ступни, напоминающая человеческую. Но увы, реальность оказалась жестока. В силу природы и ее неистощимого чувства юмора, «нога великана» оказалась обыкновенной картофелиной.
На «ноге» даже можно видеть мелкие ворсинки-корни, которые сначала были приняты за волосы. Поскольку просто взять и съесть этот уникальный овощ супруги не рискнули, они отдали свою находку в Музей картофеля в городе Флорианополис.
Но это далеко не единственный случай, когда природа заставляет людей улыбаться.
Сначала пожилые муж и жена решили, что их находка – это мумифицированная часть останков какого-то древнего великана. Ведь таинственный предмет весом 8 килограмм действительно очень напоминал человеческую ступню, только огромного размера.
Здесь все было на месте: и пятка, и пять растопыренных пальцев, и форма ступни, напоминающая человеческую. Но увы, реальность оказалась жестока. В силу природы и ее неистощимого чувства юмора, «нога великана» оказалась обыкновенной картофелиной.
На «ноге» даже можно видеть мелкие ворсинки-корни, которые сначала были приняты за волосы. Поскольку просто взять и съесть этот уникальный овощ супруги не рискнули, они отдали свою находку в Музей картофеля в городе Флорианополис.
Но это далеко не единственный случай, когда природа заставляет людей улыбаться.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:45