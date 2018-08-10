Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но серьезно ошиблись на ее счет

Сначала пожилые муж и жена решили, что их находка – это мумифицированная часть останков какого-то древнего великана. Ведь таинственный предмет весом 8 килограмм действительно очень напоминал человеческую ступню, только огромного размера.Здесь все было на месте: и пятка, и пять растопыренных пальцев, и форма ступни, напоминающая человеческую. Но увы, реальность оказалась жестока. В силу природы и ее неистощимого чувства юмора, «нога великана» оказалась обыкновенной картофелиной.На «ноге» даже можно видеть мелкие ворсинки-корни, которые сначала были приняты за волосы. Поскольку просто взять и съесть этот уникальный овощ супруги не рискнули, они отдали свою находку в Музей картофеля в городе Флорианополис.Но это далеко не единственный случай, когда природа заставляет людей улыбаться.