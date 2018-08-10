В Великобритании посмертная маска Сталина ушла с молотка за 17,3 тысяч долларов

Эти уникальные артефакты были случайно обнаружены жителем Британии у себя дома. Мужчина занимался разборкой старых вещей, долгое время хранившихся на чердаке и принадлежавших еще его деду, бывшему моряку торгового флота. Обнаружив эту находку, он решил, что она была куплена дедом во время одного из плаваний.Бесценный исторический лот был куплен иностранным коллекционером, который участвовал в торгах по телефонной связи. В борьбе за Сталина ему пришлось сделать множество ставок, пока, наконец, он не стал новым владельцем посмертной маски.В 2012 году с аукциона была продана другая посмертная маска Сталина. Но в тот раз лот оценили сравнительно дешево: покупателю заплатил за нее всего 6 тысяч долларов. Эксперты объясняют эту разницу возросшим интересом к России и ее истории.