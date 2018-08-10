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Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в эпоху динозавров

Сенсационную историю поведал некий мужчина, который представился путешественником во времени. Он рассказал, что прибыл из 2098 года, но по пути успел побывать в эпохе динозавров.

Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в эпоху динозавров

В последнее время подобные рассказы почти перестали быть редкостью. То ли нынешнее время привлекает людей из прошлого и будущего, то ли немерено развелось аферистов, желающих подзаработать на подобных низкопробных фейках.

Впрочем, публика любит развлекательные истории, одна из которых недавно появилась на хостинге Youtube. В ролике мужчина рассказывает о существовании машины времени и о том, как он путешествовал в эпоху динозавров.

Он детально сообщает подробности своего путешествия, но многие после глубоких раздумий решили, что ничего нового он не рассказал. Даже про динозавров с перьями современная наука уже знает, и почти любой современник мог бы рассказать подобное, ради славы и популярности.

Поэтому вопрос доверия к этому мужчине остается целиком на плечах читателей и зрителей.


 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:15
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