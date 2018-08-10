Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут уволить из-за провала перезагрузки Александры Черно
Вот уже 2 месяца зрители телепроекта «Дом-2» ежедневно наблюдают за тем, как проходит перезагрузка Александры Черно. На Поляну приходят тренера, диетологи, массажисты, психологи, визажисты и стилисты, задачей которых является превратить пышнотелую и не в меру скандальную красавицу в настоящую принцессу.
Сама Саша утверждает, что уже достигла желаемого от нее результата, но останавливаться не намерена. Если верить ее словам, то она уже сбросила около 20 килограмм, а впереди ждут сразу две пластических операции, по уменьшению живота и увеличению груди.
И пока Черно с нетерпением ждет выхода в эфир ток-шоу, в котором будет подведен итог ее стараний, поклонники Ксении Бородиной бьют тревогу.
Все дело в том, что именно эта ведущая реалити-шоу в свое время стала инициатором преображения участницы, которое, судя по свежему кадру из предстоящего ток-шоу, с треском провалилось, ведь если Саша и похудела, то слишком незначительно. А о изменениях в характере и поведение вообще не может быть и речи.
И если учесть, что «Дом-2» за весь период перезагрузки потратил огромное количество денег на реализацию задумки Ксении, то теперь руководство может потребовать у ведущей компенсацию за провал Черно или вообще уволить Бородину за некомпетентность.
Сама Саша утверждает, что уже достигла желаемого от нее результата, но останавливаться не намерена. Если верить ее словам, то она уже сбросила около 20 килограмм, а впереди ждут сразу две пластических операции, по уменьшению живота и увеличению груди.
И пока Черно с нетерпением ждет выхода в эфир ток-шоу, в котором будет подведен итог ее стараний, поклонники Ксении Бородиной бьют тревогу.
Все дело в том, что именно эта ведущая реалити-шоу в свое время стала инициатором преображения участницы, которое, судя по свежему кадру из предстоящего ток-шоу, с треском провалилось, ведь если Саша и похудела, то слишком незначительно. А о изменениях в характере и поведение вообще не может быть и речи.
И если учесть, что «Дом-2» за весь период перезагрузки потратил огромное количество денег на реализацию задумки Ксении, то теперь руководство может потребовать у ведущей компенсацию за провал Черно или вообще уволить Бородину за некомпетентность.