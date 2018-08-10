Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут уволить из-за провала перезагрузки Александры Черно

Сама Саша утверждает, что уже достигла желаемого от нее результата, но останавливаться не намерена. Если верить ее словам, то она уже сбросила около 20 килограмм, а впереди ждут сразу две пластических операции, по уменьшению живота и увеличению груди.И пока Черно с нетерпением ждет выхода в эфир ток-шоу, в котором будет подведен итог ее стараний, поклонники Ксении Бородиной бьют тревогу.Все дело в том, что именно эта ведущая реалити-шоу в свое время стала инициатором преображения участницы, которое, судя по свежему кадру из предстоящего ток-шоу, с треском провалилось, ведь если Саша и похудела, то слишком незначительно. А о изменениях в характере и поведение вообще не может быть и речи.И если учесть, что «Дом-2» за весь период перезагрузки потратил огромное количество денег на реализацию задумки Ксении, то теперь руководство может потребовать у ведущей компенсацию за провал Черно или вообще уволить Бородину за некомпетентность.