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Доктора еще трех специализаций смогут стать "Московскими врачами"

На звание «Московского врача» смогут претендовать доктора ещё трёх специализаций – неонатологи, детские хирурги и фтизиатры. Об этом накануне сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

Доктора еще трех специализаций смогут стать "Московскими врачами"


Руководитель ведомства Алексей Хрипун сообщил, что совсем скоро на статус «Московского врача» смогут претендовать доктора 23 специализаций. Кроме того данный перечень будет расширяться по всем основным направлениям. На сегодняшний день звания «Московский врач» удостоились 332 доктора.

Помимо почётного статуса, «Московский врач» является примером для коллег и несёт ответственность перед пациентами. Медики проходят сложные экзамены, требующие тщательной подготовки. Все оценочные процедуры с успехом проходит каждый пятый кандидат.

Все доктора, которые выдерживают квалификационный экзамен, в рамках гранта московского правительства, получают дополнительно по 15 тысяч рублей. Подать заявку на участи можно на официальном сайте департамента столичного здравоохранения.

 
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В мире / Общество
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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