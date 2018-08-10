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Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе отменили более 400 авиарейсов

Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе были отменены более 400 авиарейсов. Эксперты уже назвали эту акцию протеста самой крупной в истории ирландской авиакомпании.

Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе отменили более 400 авиарейсов

Немецкое издание DW со ссылкой на представителей профсоюза пилотов сообщает, что забастовку начали 10 августа в 3 часа ночи. Предварительно, она продлится ровно сутки.

Протест пилотов компании Ryanair затронул авиасообщение Бельгии, ФРГ, Швеции, Ирландии и Нидерландов. В общей сложности было аннулировано более 400 рейсов, 250 из которых отменили в Германии.

По подсчетам специалистов, забастовка пилотов ирландского лоукостера создаст неудобства для 55 тысяч пассажиров, которым придется или переносить свою поездку на другой день, или вовсе отказываться от нее.

Главным требованием пилотов остается призыв к повышению заработной платы. Но руководство Ryanair отказывается идти навстречу своим сотрудникам.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:45
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