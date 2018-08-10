Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе отменили более 400 авиарейсов

Немецкое издание DW со ссылкой на представителей профсоюза пилотов сообщает, что забастовку начали 10 августа в 3 часа ночи. Предварительно, она продлится ровно сутки.Протест пилотов компании Ryanair затронул авиасообщение Бельгии, ФРГ, Швеции, Ирландии и Нидерландов. В общей сложности было аннулировано более 400 рейсов, 250 из которых отменили в Германии.По подсчетам специалистов, забастовка пилотов ирландского лоукостера создаст неудобства для 55 тысяч пассажиров, которым придется или переносить свою поездку на другой день, или вовсе отказываться от нее.Главным требованием пилотов остается призыв к повышению заработной платы. Но руководство Ryanair отказывается идти навстречу своим сотрудникам.