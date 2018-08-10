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Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в честь своего отца - Владимиром

Несколько дней назад беременная участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина узнала пол будущего ребенка. Оказалось, она ждет мальчика от Ильи Яббарова.

Несмотря на то, что сам молодой человек мечтал о дочке, девушка счастлива от того, что у нее будет сын. Более того, она даже выбрала для него имя – Дмитрий, в честь ее отца. Тем не менее Илья с этим не согласен.

Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в честь своего отца - Владимиром

На днях в Сети появилось видео, в котором Роман Гриценко интересуется у Яббарова, как он назовет своего наследника, на что тот ответил четко и уверенно.

«У меня в семье дед был Илья Владимирович. Отец у меня — Владимир Ильич. Я — Илья Владимирович, а сын будет Владимир Ильич!», - заявил он.

Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в честь своего отца - Владимиром

Судя по всему, отступать от семейных традиций будущий отец не собирается, а потому будет настаивать лишь на своем варианте. Однако ему придется нелегко, поскольку с матерью своего ребенка он сейчас находится в ссоре, а потому она вряд ли захочет делать так, как он скажет.

Более того, Алена настолько зла на Илью, что вообще намерена не давать ребенку фамилию и отчество отца, так как считает его полным мерзавцем.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:20
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