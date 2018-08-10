Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть до 45 килограмм

На 13 августа назначено очередной судебное заседание, в ходе которого будет назван главный опекун пятерых младших детей Джоли и Питта.Оба бывших супруга настроены на упорную борьбу и демонстрируют полную решимость отстаивать свои интересы до победного конца.Поклонники Анджелины Джоли не могли не заметить, что их любимица тает на глазах. От переживаний и волнений актриса почти не ест и стремительно худеет. ПО последней информации, сейчас ее вес составляет 45 килограмм.Это не критический предел, поскольку пару лет назад Джоли весила всего 39 килограмм. И только по настоянию родных и близких она сумела взять себя в руки и немного поправиться. Но сейчас все повторяется снова.О разводе «мистера и миссис Смитт» стало известно осенью 2016 года. Разрыв инициировала Джоли, оправдывая свое решение «непримиримыми противоречиями». Позднее Питт подтвердил, что в последнее время увлекся алкоголем и мало принимал участия в воспитании детей. Он сумел вернуться на путь истинный, но его супруга этого не дождалась.