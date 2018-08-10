АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть до 45 килограмм

Развод с Брэдом Питтом заставил американскую актрису Анджелину Джоли похудеть до 45 килограмм. Создатели фильма «Малефисента-2» были шокированы, увидев, какими огромными стали для звезды ее костюмы.

Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть до 45 килограмм

На 13 августа назначено очередной судебное заседание, в ходе которого будет назван главный опекун пятерых младших детей Джоли и Питта.
Оба бывших супруга настроены на упорную борьбу и демонстрируют полную решимость отстаивать свои интересы до победного конца.

Поклонники Анджелины Джоли не могли не заметить, что их любимица тает на глазах. От переживаний и волнений актриса почти не ест и стремительно худеет. ПО последней информации, сейчас ее вес составляет 45 килограмм.

Это не критический предел, поскольку пару лет назад Джоли весила всего 39 килограмм. И только по настоянию родных и близких она сумела взять себя в руки и немного поправиться. Но сейчас все повторяется снова.

О разводе «мистера и миссис Смитт» стало известно осенью 2016 года. Разрыв инициировала Джоли, оправдывая свое решение «непримиримыми противоречиями». Позднее Питт подтвердил, что в последнее время увлекся алкоголем и мало принимал участия в воспитании детей. Он сумел вернуться на путь истинный, но его супруга этого не дождалась.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Квазисвязанные состояния черных дыр можно
Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в
Екатерина Стриженова показала трогательный снимок
Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих
Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут
Грабитель лишил исполнителя песни Despacito
На пляже в Австралии нашли останки доисторической
Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила
В Австрии на футбольном матче арбитру разбили
Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в
В США проходят слушания по делу против Стивена
Дима Билан плачет в каждый день рождения Уитни
Степан Меньщиков испугался притязаний жены на его
Ксения Бородина вызвала недоумение у подписчиков
На видео попало аварийное приземление крупнейшего
В Японии в горах пропал вертолет со спасателями
51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей
Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом
Актер Иван Жидков заставлял бывшую девушку выйти
Друг рассказал, что Дмитрий Тарасов помогает
Маколей Калкин трижды отказался от участия в
Власти Москвы документально подтвердили изъятие
Ученые подтвердили теорию последствий от
Александр Семчев нашел настоящего отца
Джим Керри возьмется за роль злобного гения в
Sony выпустила лимитированную серию прозрачных
Apple предложила заменить паспорта на iPhone
Фанаты разочарованы видом сзади «русской
Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет
Просмотреть все новости