Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу

В то время группа Aerosmith была мало кому известна, музыканты были вынуждены петь и играть перед публикой бесплатно, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. А найденный автомобиль ребята использовали для того, чтобы добираться до отдаленных мест своих выступлений.Как рассказал владелец земляного участка, на котором было найдено данное транспортное средство, он купил землю у человека, который имел отношение к знаменитой рок-группе. За многочисленные годы микроавтобус практически полностью покрылся ржавчиной.На фотографиях, которые появились в Сети хорошо видно, что на машине 1964 года выпуска изображен человек и большими буквами написано название группы. Шины фургона уже сдулись, нет двери, но рисунок видно очень хорошо. Сейчас стало ясно, что в США был обнаружен весьма ценный для фанатов культовой группы артефакт.Участник группы Aerosmith Рей Табано подтвердил, что фургон действительно когда-то принадлежал рок-группе.