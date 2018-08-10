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Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу

В Соединенных Штатах Америки нашли микроавтобус Aerosmith, на котором знаменитая группа гастролировала еще 40 лет назад. Данная находка была сделана в лесу штата Массачусетс, средство передвижения практически полностью поржавело.

Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу


В то время группа Aerosmith была мало кому известна, музыканты были вынуждены петь и играть перед публикой бесплатно, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. А найденный автомобиль ребята использовали для того, чтобы добираться до отдаленных мест своих выступлений.

Как рассказал владелец земляного участка, на котором было найдено данное транспортное средство, он купил землю у человека, который имел отношение к знаменитой рок-группе. За многочисленные годы микроавтобус практически полностью покрылся ржавчиной.

На фотографиях, которые появились в Сети хорошо видно, что на машине 1964 года выпуска изображен человек и большими буквами написано название группы. Шины фургона уже сдулись, нет двери, но рисунок видно очень хорошо. Сейчас стало ясно, что в США был обнаружен весьма ценный для фанатов культовой группы артефакт.

Участник группы Aerosmith Рей Табано подтвердил, что фургон действительно когда-то принадлежал рок-группе.

 
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В мире / Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30
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