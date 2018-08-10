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Роспотребнадзор призвал не пускать на работу больных сотрудников

Роспотребнадзор призывает российские компании не допускать к работе сотрудников, которые болеют гриппом. Также в ведомстве рекомендуют проводить для рабочих иммунизацию.

Роспотребнадзор призвал не пускать на работу больных сотрудников


Главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что руководство компаний должно следить за тем, чтобы сотрудники с признаками гриппа или ОРВИ не посещали свои рабочие места. К тому же тех людей, которые взаимодействуют с населением, в период эпидемии гриппа необходимо обеспечивать средствами защиты органов дыхания.

Роспотребнадзор призывает работодателей заниматься иммунизацией, а также заботиться, чтобы не случилось переохлаждение сотрудников при работе на открытом воздухе в зимний период. Кроме того руководство должно обеспечивать людей помещениями для обогрева и приёма пищи.

 
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В мире / Общество
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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