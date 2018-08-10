Samsung анонсировала выпуск «умной» колонки с поддержкой голосового ассистента
Samsung анонсировала новую модель «умной» колонки, с поддержкой голосового ассистента Bixby, который отлично справляется со всеми поставленными перед задачами. Гаджет позиционируется, как конкурент Apple и Amazon. Разработчики сделали устройство максимально уникальным и удобным.
Демонстрация возможностей гаджета прошла на мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке. Помощник составил список доступных мест, которые можно посетить в Бруклине для развлечения. Причем об этом его попросил официальный представитель корпорации.
Все подробности разработчиком пока не раскрываются, поэтому предварительная стоимость и характеристики колонки не назывались. В секрете так же держится информация по цветовому оформлению и внешним характеристикам гаджета. Данный факт заинтересовывает пользователей, официальная презентация ожидается с большим интересом.
Конкретных сроков выхода в продажу данного товара пока не озвучено, согласно предварительным данным, реализация должна стартовать до Рождества.
Демонстрация возможностей гаджета прошла на мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке. Помощник составил список доступных мест, которые можно посетить в Бруклине для развлечения. Причем об этом его попросил официальный представитель корпорации.
Все подробности разработчиком пока не раскрываются, поэтому предварительная стоимость и характеристики колонки не назывались. В секрете так же держится информация по цветовому оформлению и внешним характеристикам гаджета. Данный факт заинтересовывает пользователей, официальная презентация ожидается с большим интересом.
Конкретных сроков выхода в продажу данного товара пока не озвучено, согласно предварительным данным, реализация должна стартовать до Рождества.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:00