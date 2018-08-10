Названы самые распространенные виды рака в России

Выяснялось, что мужчины в большинстве случаев страдают от онкологических заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы. Всего, за прошлый год, количество выявленных злокачественных опухолей составило свыше 50 тысяч. У женщин чаще всего врачи диагностируют рак молочных желез и рак кожи.Рак кожи легко лечится, если его обнаружили на ранней стадии. Проблемой, которая уже более серьезная является меланома, способная вызывать метастазы. Причиной этих заболеваний медики в основном называют солнечные ванны или солярии.Что касается рака молочных желез и рака верхних дыхательных органов, чаще всего - это наследственная предрасположенность или нарушение информационных характеристик ДНК.Рак молочных желез врачи связывают с гормональными сбоями, применением гормональных препаратов или абортами. Данное заболевание тоже излечимо, если его выявить на ранней стадии. Существует около 30 видов рака груди и все они развиваются по-разному, но данное заболевание за последние 20 лет стали лечить намного эффективнее.