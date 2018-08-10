На Урале после отравления детей проверяют оздоровительный лагерь

В минувший понедельник шести оздоравливающимся в лагере детям разных возрастов потребовалась медпомощь: они жаловались на рвоту, боли в животе и общее недомогание. Их с признаками острой кишечной инфекции изолировали от остальных отдыхающих. В настоящее время дети получают необходимую медпомощь, хотя госпитализация никому и не потребовалась.Отдел образования Екатеринбурга после предписания Роспотребнадзора принял решение о закрытии лагеря. Планируется оставшихся 145 детей организованно вывезти из «Чайки», доставить в город и передать родителям. Власти собираются вернуть родителям денежные средства за пропавшие путевки.В ДОЛ же начата прокурорская проверка. Сейчас с продуктов, воды и средств дезинфекции взяты пробы, в пищеблоке с поверхностей сделаны смывы. Помимо этого, персонал детского учреждения прошел обследование, которое выявило у мойщицы посуды норовирус. Как полагают специалисты, именно эта женщина и стала источником заражения.