Ксения Бородина вызвала недоумение у подписчиков своей неграмотностью

«Ксюша, ты меня прости, но правильно будет - жвачка», «Как можно не знать такого элементарного?», «Ксю, ты меня огорчила, даже дети знают, что правильно жвачка, а не жевачка», «Надеюсь, ты детей своих не научила говорить жЕвачка, иначе это провал», - писали они.

Все дело в том, что на теледиву напала ностальгия и она решила вспомнить сладости из своего детства, опубликовав несколько фотографий с ними. Вот только вышел небольшой конфуз, выражая нахлынувшие эмоции, она написала «жевачка» вместо правильного «жвачка», тем самым выставив себя на посмешище.В комментариях многие обратили внимание на оплошность Ксении и начали насмехаться над ней, рекомендуя нанять репетитора по русскому языку, чтобы впредь не делать таких глупых ошибок и не позориться.Тем не менее, пост Бородиной собрал более 3 тысяч отзывов, большинство авторов которых присоединились к теледиве и тоже принялись ностальгировать по своему детству.