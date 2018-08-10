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Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на Садовом кольце

Мария Миронова рассказала, как ее ограбили просто в центре Москвы, прямо на Садовом кольце. Случилось это на съемках сериала под названием «Садовое кольцо», и в этом фанаты увидели роковое и почти мистическое совпадение.

Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на Садовом кольце

На днях Мария Миронова в беседе с журналистами рассказала о криминальном инциденте, который случился в конце июня. Актриса стала жертвой ограбления, причем случилось это на том же месте, где снимался фильм Валерия Тодоровского «Садовое кольцо».

Актриса призналась, что в ее жизни уже третье ограбление. Но в этот раз все произошло там, где героиня «Садового кольца» делает разворот на машине, чтобы покончить счеты с жизнью.

Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на Садовом кольце

Вот такое совпадение, вздыхает Мария Миронова, но старается не искать в нем «какие-то особые знаки или смыслы». Пользователи в Сети принялись потом выспрашивать, реально ли ее ограбили или это только черный пиар. Но актриса только посмеялась в ответ, поскольку даже белым пиаром никогда не занималась.

В приметы или знаки Миронова верить отказывается. Но между тем, у нее имеется необычное увлечение: она умеет составлять натальные астрологические карты, и многие ее знакомые и коллеги уже воспользовались этой способностью и проверили на практике достовреность ее прогнозов.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:15
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