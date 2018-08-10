Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на Садовом кольце

На днях Мария Миронова в беседе с журналистами рассказала о криминальном инциденте, который случился в конце июня. Актриса стала жертвой ограбления, причем случилось это на том же месте, где снимался фильм Валерия Тодоровского «Садовое кольцо».Актриса призналась, что в ее жизни уже третье ограбление. Но в этот раз все произошло там, где героиня «Садового кольца» делает разворот на машине, чтобы покончить счеты с жизнью.Вот такое совпадение, вздыхает Мария Миронова, но старается не искать в нем «какие-то особые знаки или смыслы». Пользователи в Сети принялись потом выспрашивать, реально ли ее ограбили или это только черный пиар. Но актриса только посмеялась в ответ, поскольку даже белым пиаром никогда не занималась.В приметы или знаки Миронова верить отказывается. Но между тем, у нее имеется необычное увлечение: она умеет составлять натальные астрологические карты, и многие ее знакомые и коллеги уже воспользовались этой способностью и проверили на практике достовреность ее прогнозов.