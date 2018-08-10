В Австрии на футбольном матче арбитру разбили бутылкой голову
В Австрии один из болельщиков во время футбольной игры Лиги Европы тяжелой бутылкой из стекла разбил голову арбитру. Инцидент попал на видео.
В городке Грац вынуждены были временно остановить футбольный матч после того, как слишком эмоциональный болельщик запустил стеклянной бутылкой в голову боковому арбитру.
Пострадавший рефери, к слову, приехавший из Швеции, был госпитализирован, виновный – задержан полицией, а игра двух команд возобновилась примерно через 40 минут.
В городке Грац вынуждены были временно остановить футбольный матч после того, как слишком эмоциональный болельщик запустил стеклянной бутылкой в голову боковому арбитру.
Пострадавший рефери, к слову, приехавший из Швеции, был госпитализирован, виновный – задержан полицией, а игра двух команд возобновилась примерно через 40 минут.
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Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 12:26