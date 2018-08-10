В Австрии на футбольном матче арбитру разбили бутылкой голову

В городке Грац вынуждены были временно остановить футбольный матч после того, как слишком эмоциональный болельщик запустил стеклянной бутылкой в голову боковому арбитру.Пострадавший рефери, к слову, приехавший из Швеции, был госпитализирован, виновный – задержан полицией, а игра двух команд возобновилась примерно через 40 минут.