Степан Меньщиков испугался притязаний жены на его новую квартиру

Не так давно стало известно, что Меньщиков купил себе квартиру в подмосковной Ивантеевке. Степан отметил, что он очень рад этой покупке, так как ему удалось приобрести недвижимость в новостройке и при этом получить 20-ти процентную скидку.Экс-участник «Дома-2» добавил, что жилье находится в тридцати минутах езды от Москвы и при этом имеет очень привлекательную цену – 2,7 миллиона рублей. Теперь мужчина мечтает поскорее сделать ремонт в новой квартире и переехать. Напомним, что шоумен приобрел студию, которую планирует превратить в уютное и комфортное гнездышко.Чтобы сэкономить, Степан решил заняться ремонтными работами самостоятельно, приглашая помочь свои бывших коллег по «Дому-2». Так, помогать Меньщикову с ремонтом уже приезжал Андрей Черкасов со своей невестой Кристиной Ослинов, а также Николай Должанский. В планах Степана – пригласить еще Андрея Чуева.Добавим, что Меньщиков даже создал канал на Youtubе, на который мужчина выкладывает весь процесс строительных работ. Бывший участник признался, что данными видеороликами хочет помочь людям сделать ремонт своими руками.Степану уже удалось значительно сэкономить: вместо 600 тысяч рублей на ремонт мужчина затратил всего лишь 250 тысяч. Однако артист признался, что ему предстоят расходы на мебель и бытовую технику.Меньщикова рассказал, что его новая квартира оформлена на маму, так как он опасается притязаний на данную жилплощадь со стороны его жены. Несмотря на то, что с Евгенией он официально расстался, мужчина предпочел перестраховаться. Стоит добавить, что Степан снимает квартиру жене и оплачивает ее, для того чтобы чаще видеться со своими детьми.