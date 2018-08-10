Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы

Бейонсе является одной их самых знаменитых и влиятельных женщин современности, у этой исполнительницы имеется несколько миллионов преданных поклонников по всему миру. В недавнем интервью для известного журнала Vogue певица рассказала, что среди ее предков были рабы. По словам знаменитости, ее прародители родом из Луизианы, где торговля людьми процветала в течение практически 150 лет до отмены ее в середине 19-го века. Не так давно исполнительница изучала прошлое своих предков и узнала, что ее семья произошла от работорговца, который был влюблен в свою рабыню.Представители прессы заинтересовались историей, которую рассказала Бейонсе. Журналисты проследили семейное древо певицы вплоть до 1800 года и нашли ее пра-пра-прабабушку, чернокожую рабыню Розали Жан Луи, которая сбежала из рабства, после чего вышла замуж за состоятельного белокожего американского торговца Джозефа Лейси.И хотя в официальных документах нет подтверждения того, что мужчина торговал рабами, но историкам хорошо известно, что в то время в Луизиане у любого богатого белого человека было множество рабов. Скорее всего, именно об этих родственниках рассказывала Бейонсе в своем недавнем интервью.