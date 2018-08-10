АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы

Знаменитая исполнительница Бейонсе не так давно рассказала представителям прессы, что среди ее предков были рабы.

Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы

Бейонсе является одной их самых знаменитых и влиятельных женщин современности, у этой исполнительницы имеется несколько миллионов преданных поклонников по всему миру. В недавнем интервью для известного журнала Vogue певица рассказала, что среди ее предков были рабы. По словам знаменитости, ее прародители родом из Луизианы, где торговля людьми процветала в течение практически 150 лет до отмены ее в середине 19-го века. Не так давно исполнительница изучала прошлое своих предков и узнала, что ее семья произошла от работорговца, который был влюблен в свою рабыню.

Представители прессы заинтересовались историей, которую рассказала Бейонсе. Журналисты проследили семейное древо певицы вплоть до 1800 года и нашли ее пра-пра-прабабушку, чернокожую рабыню Розали Жан Луи, которая сбежала из рабства, после чего вышла замуж за состоятельного белокожего американского торговца Джозефа Лейси.

Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы

И хотя в официальных документах нет подтверждения того, что мужчина торговал рабами, но историкам хорошо известно, что в то время в Луизиане у любого богатого белого человека было множество рабов. Скорее всего, именно об этих родственниках рассказывала Бейонсе в своем недавнем интервью.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор призвал не пускать на работу
Samsung анонсировала выпуск «умной» колонки с
Названы самые распространенные виды рака в России
На Урале после отравления детей проверяют
Мария Миронова рассказала, как ее ограбили на
Анна Бузова призналась, что никогда не завидовала
Страдающую из-за измены мужа Ани Лорак хейтеры
Бейонсе рассказала, что среди ее предков были рабы
Квазисвязанные состояния черных дыр можно
Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в
Екатерина Стриженова показала трогательный снимок
Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих
Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут
Грабитель лишил исполнителя песни Despacito
На пляже в Австралии нашли останки доисторической
Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила
В Австрии на футбольном матче арбитру разбили
Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в
В США проходят слушания по делу против Стивена
Дима Билан плачет в каждый день рождения Уитни
Степан Меньщиков испугался притязаний жены на его
Ксения Бородина вызвала недоумение у подписчиков
На видео попало аварийное приземление крупнейшего
В Японии в горах пропал вертолет со спасателями
51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей
Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом
Актер Иван Жидков заставлял бывшую девушку выйти
Друг рассказал, что Дмитрий Тарасов помогает
Маколей Калкин трижды отказался от участия в
Просмотреть все новости