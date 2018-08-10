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Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих поклонников

Альбина Джанабаева выложила в Instagram фото без макияжа, чем невероятно разочаровала своих поклонников.

Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих поклонников

Многие интернет-пользователи даже не узнали супругу Валерия Меладзе, заявив, что таких женщин можно встретить на улице миллион. Но преданные фанаты поспешили защитить свою любимицу, уверяя, что она всегда прекрасна.

Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих поклонников

На новых фото Альбина Джанабаева позирует без макияжа, хотя обычно она не появляется на публике без полного марафета на лице. В кадрах певица предстала в новом образе, примерив на себя длинный холщовый наряд с капюшоном в арабском стиле.

«Красота необыкновенная!», «Вот ты даже в мешке будешь секси... обожаю тебя, красотка!», «Какая красотка?! Обычная женщина, каких миллион на улице встретишь. А здесь так вообще страшная…», - комментируют в Сети.


Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих поклонников

Альбине Джанабаевой 39 лет. Она является бывшей солисткой группы «ВИАгра» и долгое время тайком встречалась с певцом Валерием Меладзе, пока тот в 2014 году не развелся с первой женой. В том же году пара поженилась, чтобы вместе жить и воспитывать двух сыновей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:15
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