Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих поклонников

«Красота необыкновенная!», «Вот ты даже в мешке будешь секси... обожаю тебя, красотка!», «Какая красотка?! Обычная женщина, каких миллион на улице встретишь. А здесь так вообще страшная…», - комментируют в Сети.

Многие интернет-пользователи даже не узнали супругу Валерия Меладзе, заявив, что таких женщин можно встретить на улице миллион. Но преданные фанаты поспешили защитить свою любимицу, уверяя, что она всегда прекрасна.На новых фото Альбина Джанабаева позирует без макияжа, хотя обычно она не появляется на публике без полного марафета на лице. В кадрах певица предстала в новом образе, примерив на себя длинный холщовый наряд с капюшоном в арабском стиле.Альбине Джанабаевой 39 лет. Она является бывшей солисткой группы «ВИАгра» и долгое время тайком встречалась с певцом Валерием Меладзе, пока тот в 2014 году не развелся с первой женой. В том же году пара поженилась, чтобы вместе жить и воспитывать двух сыновей.