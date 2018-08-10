Грабитель лишил исполнителя песни Despacito украшений на 2 млн евро

Известно, что происшествие случилось в отеле родного города Пуэрто-Рико. В ходе расследования удалось установить, что неизвестный злоумышленник позвонил администратору гостиничного комплекса, указав на то, что является постояльцем конкретного номера, потребовав разблокировать дверь сейфа. Несмотря на необходимые меры предосторожности, сотрудник отеля выполнил просьбу, предоставив доступ грабителю к дорогостоящим украшениям. В настоящее время Daddy Yankee и его представители никаких разъяснений по поводу случившегося не дают, тем самым надеясь на эффективность работы местной полиции.В настоящее время исполнитель хита «Despacito» находится в европейском турне, радуя многочисленных фанатов своими композициями. Несмотря на произошедшее, Daddy Yankee нацелен продолжить работу, полностью доверяя правоохранительным органам процесс расследования серьезного ограбления. Не исключено, что администратору отеля в дальнейшем придется частично компенсировать ущерб исполнителю из-за собственной халатности в работе.