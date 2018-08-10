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На пляже в Австралии нашли останки доисторической мега-акулы

На пляже в Австралии найден редкий набор зубов от гигантской доисторической мега-акулы. Исследователи особо отмечают, что костные образования хищника из далекого прошлого в два раза больше современного вида.

На пляже в Австралии нашли останки доисторической мега-акулы


Уникальную находку обнаружил житель Австралии, прогуливавшийся по району, известному как ископаемая точка доступа в Ян-Джуке, на Великой океанской дороге, которая находится от Мельбурна в 100 километрах. Мужчина сообщил, что обнаружил зубы совершенно случайно и даже не мог предложить, что они представляют ценность для науки.

При обращении к работникам палеонтологического музея в Австралии, стало понятно, что речь идет о давно вымершем виде акул, имеющем 7-сантиметровые зубы. Исследователи отмечают, доисторическая мега-акула жила 25 миллионов лет назад, питаясь маленькими китами или пингвинами. Хищник мог расти до девяти метров в длину, что почти в два раза больше, чем большая современная акула.

Эксперты рассказали, что найденные зубы имеют международное значение, поскольку находка представляет собой одну из трех связанных групп зубов Carcharocles angustidens в мире, и самый первый набор, который когда-либо был обнаружен в Австралии.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:45
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