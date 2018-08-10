Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила ребенка

Теледива рассказала, что о своём решении усыновить ребёнка она поведала только близким людям. Она очень счастлива появлению в её жизни мальчика, которого она всем сердцем успела полюбить. Ребёнка зовут Влад, ему уже 5 лет. О подробностях, когда именно мальчик появился в жизни актрисы, она не стала сообщать.Светлана Галка о своей личной жизни не любит распространяться. Несколько лет назад звезда говорила о том, что хочет выйти замуж, но не ради красивого пышного праздника и штампа в паспорте, а чтобы рядом в её жизни был любимый человек. Однако артистка призналась, что чем старше и сильнее она становилась, тем слабее казались её избранники. В них актриса видела стремление укрыться под её крылом.