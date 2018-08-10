АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила ребенка

Светлана Галка усыновила ребёнка, осуществив свою давнюю мечту. Звезда «Большой разницы» поделилась фотографией 5-летнего мальчика, принимая поздравления от поклонников и друзей.

Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила ребенка


Теледива рассказала, что о своём решении усыновить ребёнка она поведала только близким людям. Она очень счастлива появлению в её жизни мальчика, которого она всем сердцем успела полюбить. Ребёнка зовут Влад, ему уже 5 лет. О подробностях, когда именно мальчик появился в жизни актрисы, она не стала сообщать.

Светлана Галка о своей личной жизни не любит распространяться. Несколько лет назад звезда говорила о том, что хочет выйти замуж, но не ради красивого пышного праздника и штампа в паспорте, а чтобы рядом в её жизни был любимый человек. Однако артистка призналась, что чем старше и сильнее она становилась, тем слабее казались её избранники. В них актриса видела стремление укрыться под её крылом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Квазисвязанные состояния черных дыр можно
Поддержанный Минпромторгом РФ сырный фестиваль в
Екатерина Стриженова показала трогательный снимок
Альбина Джанабаева без макияжа разочаровала своих
Поклонники Ксении Бородиной боятся, что ее могут
Грабитель лишил исполнителя песни Despacito
На пляже в Австралии нашли останки доисторической
Развод с Питтом заставил Анджелину Джоли похудеть
Звезда «Большой разницы» Светлана Галка усыновила
В Австрии на футбольном матче арбитру разбили
Илья Яббаров намерен назвать будущего сына в
В США проходят слушания по делу против Стивена
Дима Билан плачет в каждый день рождения Уитни
Степан Меньщиков испугался притязаний жены на его
Ксения Бородина вызвала недоумение у подписчиков
На видео попало аварийное приземление крупнейшего
В Японии в горах пропал вертолет со спасателями
51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей
Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом
Актер Иван Жидков заставлял бывшую девушку выйти
Друг рассказал, что Дмитрий Тарасов помогает
Маколей Калкин трижды отказался от участия в
Власти Москвы документально подтвердили изъятие
Ученые подтвердили теорию последствий от
Александр Семчев нашел настоящего отца
Джим Керри возьмется за роль злобного гения в
Sony выпустила лимитированную серию прозрачных
Apple предложила заменить паспорта на iPhone
Фанаты разочарованы видом сзади «русской
Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет
Просмотреть все новости