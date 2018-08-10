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Дима Билан плачет в каждый день рождения Уитни Хьюстон

Дима Билан в каждый день рождения Уитни Хьюстон не может сдержать слез. Российский певец признался, что преждевременная смерть американской звезды до сих пор навевает на него грусть.

Дима Билан плачет в каждый день рождения Уитни Хьюстон

9 августа Уитни Хьюстон могла бы отметить 55-летие. Но не сложилось. В этот день Дима Билан поделился с подписчиками в Instagram, что значит для него творчество знаменитой исполнительницы, как тяжело он переживал ее гибель.

Дима Билан рассказал, как когда-то его пригласили выступить в начале концерта Уитни Хьюстон в СК «Олимпийский», как ему хотелось получить от звезды благословение или просто услышать «здравствуй».

Певец признался, что, едва услышав о смерти Хьюстон, он вылетел в Лос-Анджелес и поспешил в отель, где она умерла. Он тайком пробрался к дверям ее номера и плакал там, прося прощение.

«Я клянусь, так и было!! - горячо восклицает Дима Билан. - Я люблю тебя, Уитни и то, что ты сделала мир лучше и подарила мне годы необычайного счастья…»

«В последнее время часто слушаю её песни. Пробирает до слез... Нынешний же эстрадный ширпотреб только раздражает», «Мы тоже любим и помним!», «Певица с волшебным голосом "до мурашек"! Восхитительная Женщина!», - откликнулись в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:00
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