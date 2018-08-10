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На видео попало аварийное приземление крупнейшего самолета США

Огромный военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США совершил неудачное аварийное приземление и этот момент зафиксировали видеокамеры.

На видео попало аварийное приземление крупнейшего самолета США


Гигантская воздушная машина стратегического назначения Lockheed C-5 Galaxy, которую в стране считают самым крупным военным самолетом, вынуждена была аварийно приземлиться на территории авиабазы в Сан-Антонио, что в Техасе. По информации некоторых источников, гигант совершил аварийное приземление из-за неисправности стойки переднего шасси.



Момент приземления зафиксировала видеокамера случайного очевидца: видно, как пилот лайнера балансирует в попытках посадить машину максимально мягко, не допуская серьезных повреждений. При этом самолет проехал некоторое расстояние, уткнувшись носом в землю.

В этом инциденте пострадавших не оказалось.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:20
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