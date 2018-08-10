На видео попало аварийное приземление крупнейшего самолета США

Гигантская воздушная машина стратегического назначения Lockheed C-5 Galaxy, которую в стране считают самым крупным военным самолетом, вынуждена была аварийно приземлиться на территории авиабазы в Сан-Антонио, что в Техасе. По информации некоторых источников, гигант совершил аварийное приземление из-за неисправности стойки переднего шасси.Момент приземления зафиксировала видеокамера случайного очевидца: видно, как пилот лайнера балансирует в попытках посадить машину максимально мягко, не допуская серьезных повреждений. При этом самолет проехал некоторое расстояние, уткнувшись носом в землю.В этом инциденте пострадавших не оказалось.