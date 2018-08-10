В Японии в горах пропал вертолет со спасателями
Сегодня в Японии в горах исчез вертолет со спасателями на борту. Экипаж перестал выходить на связь в районе не так давно извергавшегося вулкана.
Спецборт с экипажем, состоящим из пожарных и сотрудников министерства по борьбе со стихийными бедствиями - всего 9 человек – вылетел на осмотр горных троп, что на границе двух японских префектур. Над Кусацу-Сиранэ, еще этой зимой активно извергавшимся, связь с людьми на вертолете прервалась.
По версии местной полиции, воздушная машина могла либо разбиться, либо аварийно приземлиться .
Спецборт с экипажем, состоящим из пожарных и сотрудников министерства по борьбе со стихийными бедствиями - всего 9 человек – вылетел на осмотр горных троп, что на границе двух японских префектур. Над Кусацу-Сиранэ, еще этой зимой активно извергавшимся, связь с людьми на вертолете прервалась.
По версии местной полиции, воздушная машина могла либо разбиться, либо аварийно приземлиться .
В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:10