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В Японии в горах пропал вертолет со спасателями

Сегодня в Японии в горах исчез вертолет со спасателями на борту. Экипаж перестал выходить на связь в районе не так давно извергавшегося вулкана.

В Японии в горах пропал вертолет со спасателями


Спецборт с экипажем, состоящим из пожарных и сотрудников министерства по борьбе со стихийными бедствиями - всего 9 человек – вылетел на осмотр горных троп, что на границе двух японских префектур. Над Кусацу-Сиранэ, еще этой зимой активно извергавшимся, связь с людьми на вертолете прервалась.

По версии местной полиции, воздушная машина могла либо разбиться, либо аварийно приземлиться .

 
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В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:10
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