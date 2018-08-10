В Японии в горах пропал вертолет со спасателями

Спецборт с экипажем, состоящим из пожарных и сотрудников министерства по борьбе со стихийными бедствиями - всего 9 человек – вылетел на осмотр горных троп, что на границе двух японских префектур. Над Кусацу-Сиранэ, еще этой зимой активно извергавшимся, связь с людьми на вертолете прервалась.По версии местной полиции, воздушная машина могла либо разбиться, либо аварийно приземлиться .