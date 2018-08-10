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51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей вечной молодостью

Сальма Хайек снова и снова подтверждает, что она является одной из признанных красавиц Голливуда. Даже в 51 год актриса демонстрирует естественную красоту и привлекательность, считают ее подписчики в Instagram.

51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей вечной молодостью

Новые фотографии Сальмы Хайек вызвали шквал восторженных комплиментов. Поклонники наперебой принялись восхищаться стройностью ее фигуры, а также гладкостью кожи. Многие попросили раскрыть секреты красоты, и актриса пошла им навстречу.

51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей вечной молодостью

Знойная брюнетка призналась, что следует совету своей бабушки, которая не верила в пользу утреннего умывания. По словам звезды, за ночь кожа природным путем восполняет все то, что было утрачен за день, и смывать все это бессмысленно и неразумно.

51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей вечной молодостью

Отказ от утреннего умывания Хайек назвала одним из секретов сохранения молодости. Другой тайной оказался тот факт, что даже находясь целый день на солнце, актриса не будет пользоваться солнцезащитными кремами. Она убеждена, что в этих косметических средствах больше химии, чем пользы. Использовать такие крема можно, но крайне редко и только в случае серьезной нужды.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:00
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