51-летняя Сальма Хайек поразила Instagram своей вечной молодостью

Новые фотографии Сальмы Хайек вызвали шквал восторженных комплиментов. Поклонники наперебой принялись восхищаться стройностью ее фигуры, а также гладкостью кожи. Многие попросили раскрыть секреты красоты, и актриса пошла им навстречу.Знойная брюнетка призналась, что следует совету своей бабушки, которая не верила в пользу утреннего умывания. По словам звезды, за ночь кожа природным путем восполняет все то, что было утрачен за день, и смывать все это бессмысленно и неразумно.Отказ от утреннего умывания Хайек назвала одним из секретов сохранения молодости. Другой тайной оказался тот факт, что даже находясь целый день на солнце, актриса не будет пользоваться солнцезащитными кремами. Она убеждена, что в этих косметических средствах больше химии, чем пользы. Использовать такие крема можно, но крайне редко и только в случае серьезной нужды.