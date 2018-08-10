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Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом

Накануне стилист Влад Лисовец отметил день рождения. На своей страннице в социальной сети знаменитость сообщил фанатам, что ему исполнилось 46 лет. Но поклонники были уверены, что мужчине еще нет и сорока.

Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом

Накануне дня рождения Влад Лисовец попал в весьма неприятную ситуацию. Стилист катался на самокате по городу, но колесо средства передвижения попало в дыру на дороге — и отвлекшийся на секунду Влад упал на асфальт, в результате чего повредил лицо. Из-за травмы было решено вызвать карету скорую помощь, которая доставила знаменитость в НИИ им. Склифосовского.

Теперь Лисовцу две недели придется ходить с пластырем на лице, пока не затянутся наложенные швы и специалист не уберет нитки. После чего еще полгода шов будет рубцеваться и толь потом его можно будет удалить лазером.

Стилист, верный своему стилю, и ежедневно меняет повязки, на которых пишет разные слова. На своей день рождения Лисовец на пластыре написал «46», чем очень сильно удивил своих фанатов, которые были уверены, знаменитости еще нет и сорока.

Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом

Преданные поклонники буквально засыпали Влада поздравлениями и пожеланиями, а некоторые даже поинтересовались секретом его молодости.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50
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