Влад Лисовец шокировал фанатов своим возрастом

Накануне дня рождения Влад Лисовец попал в весьма неприятную ситуацию. Стилист катался на самокате по городу, но колесо средства передвижения попало в дыру на дороге — и отвлекшийся на секунду Влад упал на асфальт, в результате чего повредил лицо. Из-за травмы было решено вызвать карету скорую помощь, которая доставила знаменитость в НИИ им. Склифосовского.Теперь Лисовцу две недели придется ходить с пластырем на лице, пока не затянутся наложенные швы и специалист не уберет нитки. После чего еще полгода шов будет рубцеваться и толь потом его можно будет удалить лазером.Стилист, верный своему стилю, и ежедневно меняет повязки, на которых пишет разные слова. На своей день рождения Лисовец на пластыре написал «46», чем очень сильно удивил своих фанатов, которые были уверены, знаменитости еще нет и сорока.Преданные поклонники буквально засыпали Влада поздравлениями и пожеланиями, а некоторые даже поинтересовались секретом его молодости.