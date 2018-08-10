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Друг рассказал, что Дмитрий Тарасов помогает людям бороться с раком

Друг футболиста Дмитрия Тарасова рэпер T-killah рассказал, что спортсмен помогает людям бороться с раком, в независимости от того, какая сумма стоит на кону.

Еще до того как Тарасов развелся с Ольгой Бузовой, она успела познакомить его со своим другом рэпером T-killah. Молодые люди подружились и до сих пор поддерживают дружеское общение.

Друг рассказал, что Дмитрий Тарасов помогает людям бороться с раком

Недавно T-killah решил рассказать один интересный факт про Тарасова, который удивил многих пользователей. Как оказалось, многие болельщики и поклонники футболиста обращаются к нему, если их родственники или они сами страдают от рака или иного серьезного заболевания.

При этом, по словам рэпера, Тарасов никому не отказывает в помощи, вне зависимости от того, какая сумма необходима для лечения. Сам спортсмен никому не рассказывает про свою помощь, так как не хочет, чтобы его поступки воспринимались как «игра на публику». T-killah добавил, что болельщики «Локомотива» очень уважают Дмитрия за его отзывчивость и бескорыстие.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32
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