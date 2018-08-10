Актер Иван Жидков заставлял бывшую девушку выйти на работу сразу после рождения ребенка

В настоящее время Иван Жидков и Лилия Соловьева расстались, однако до сих пор появляются различные слухи, связанные с их жизнью. Еще в октябре прошлого года актер стал отцом. Несмотря на то, что в официальной браке пара не состояла, однако никакой оперативности в решении данного вопроса не было. Кроме того, вместо ожидаемой поклонниками пышной свадьбы, совместная жизнь завершилась окончательным расставанием. В начале лета Иван и Жидков и Лилия Соловьева полностью разорвали все связи, несмотря на надежды поклонников о возобновлении чувств.Некоторые время бывшие влюбленные старались отметать вопросы по поводу их отношений, однако сейчас стали раскрываться некоторые подробности. Как выяснилось, актер Иван Жидков был настолько зол на мать его ребенка, что намеревался в том числе лишить девушку родительских прав. Лилия Соловьева не стала умалчивать, и рассказала, что в ее адрес постоянно поступали различные упреки, в том числе касающиеся ее внешнего вида и других деталей, которые в конечном итоге привели к ухудшению отношению и угасанию чувств.