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Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет свои миллионные заработки

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на сегодняшний день известна также как певица, ресторатор, модный дизайнер и многое другое.

Журналистам стало известно, что годовой заработок Бузовой составляет 257 млн рублей, и они решили выяснить, откуда они берутся.

Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет свои миллионные заработки

Так о заработках знаменитости на телестройке рассказал рустам Солнцев, который заявил, что на проекте Ольга получает 500-600 рублей в месяц, что за год составляет немногим более 60 млн рублей.

Еще больше Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram и упоминании в Stories – за год выходит около 75 млн рублей.

Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет свои миллионные заработки

Активные гастроли по России (около 8 выступлений) приносят Ольге Бузовой по 1 млн рублей за каждое, что в итоге выходит около 144 млн рублей ежегодной.

Помимо этого Ольга Бузова выступает приватным образом, и каждый выход звезды оценен примерно в миллион рублей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:31
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