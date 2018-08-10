Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет свои миллионные заработки
Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на сегодняшний день известна также как певица, ресторатор, модный дизайнер и многое другое.
Журналистам стало известно, что годовой заработок Бузовой составляет 257 млн рублей, и они решили выяснить, откуда они берутся.
Так о заработках знаменитости на телестройке рассказал рустам Солнцев, который заявил, что на проекте Ольга получает 500-600 рублей в месяц, что за год составляет немногим более 60 млн рублей.
Еще больше Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram и упоминании в Stories – за год выходит около 75 млн рублей.
Активные гастроли по России (около 8 выступлений) приносят Ольге Бузовой по 1 млн рублей за каждое, что в итоге выходит около 144 млн рублей ежегодной.
Помимо этого Ольга Бузова выступает приватным образом, и каждый выход звезды оценен примерно в миллион рублей.
Журналистам стало известно, что годовой заработок Бузовой составляет 257 млн рублей, и они решили выяснить, откуда они берутся.
Так о заработках знаменитости на телестройке рассказал рустам Солнцев, который заявил, что на проекте Ольга получает 500-600 рублей в месяц, что за год составляет немногим более 60 млн рублей.
Еще больше Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram и упоминании в Stories – за год выходит около 75 млн рублей.
Активные гастроли по России (около 8 выступлений) приносят Ольге Бузовой по 1 млн рублей за каждое, что в итоге выходит около 144 млн рублей ежегодной.
Помимо этого Ольга Бузова выступает приватным образом, и каждый выход звезды оценен примерно в миллион рублей.