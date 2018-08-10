Фанаты разочарованы видом сзади «русской Кардашьян»

Квитко является обладательницей крупных и аппетитных форм, которые не стесняется демонстрировать публике. Именно благодаря своим внешним данным девушка и обрела популярность. На ее страницу в социальной сети Instagram подписано огромное количество человек, которые с нетерпением ожидают новых снимков.Поэтому Анастасия старается как можно чаще выкладывать свои откровенные фотографии. На днях девушка опубликовала фото, на котором позирует в белом купальнике, который едва сдерживает ее формы. Однако не все поклонники остались довольны данными снимками.Пользователей не устроили складки под ягодицами Квитко, когда она позировала лежа на животе. Многие отметили, что подобные изъяны на теле возникают только у тех дам, которые страдают лишним весом. К тому же некоторые заметили, что Анастасия никогда не снимается, лежа на спине, так как в этом случае она будет выглядеть крайне нелепо из-за имплантов.Ведь многие фолловеры уверены в том, что Квитко чересчур увлеклась пластическими операциями, из-за чего теперь выглядит слишком нелепо и неестественно, да и одежду подбирает себе совсем не по размеру, так как ее формы буквально вываливаются из тех вещей, что носит девушка.Правда, не все подписчики негативно оценили новые фотографии модели. Нашлись и те, кто пришли в восторг от данных снимков. Пользователи начали расхваливать звезду, восхищаясь ее аппетитными формами.Стоит добавить, что Квитко любят не только жители России, но и многих европейских стран. Об этом свидетельствует то, что комментарии под публикациями оставляли и иностранцы.