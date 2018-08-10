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Маколей Калкин трижды отказался от участия в «Теории большого взрыва»

Известный американский актер Маколей Калкин трижды отказался от участия в «Теории большого взрыва», о чем сейчас горько сожалеет.

Маколей Калкин трижды отказался от участия в «Теории большого взрыва»

Калкин обрел завидную славу еще в детские годы, став главным героем фильма «Один дома». Но работа в «Теории большого взрыва» могла бы превратить его в культового персонажа и сделать еще более богатым.

Вспоминая о своих ошибках, Маколей Калкин рассказал, что создатели ситкома три раза предлагали ему стать одним из ведущих героев. Но сюжет показался ему слишком банальным, чтобы тратить время на подобную работу. Подумаешь, двое ученых-ботаников и соседка-простушка, что же здесь интересного, думал тогда Калкин.

Сейчас актер признает, что если бы только он тогда согласился, то заработал бы сотни миллионов долларов. Но хоть головой об стену бейся, ничего уже не изменишь. А актеры из «Теории большого взрыва» получают в среднем по 900 тысяч долларов за каждую серию.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:25
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