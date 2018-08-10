Власти Москвы документально подтвердили изъятие места съемок «Дом-2»
Ранее мы уже сообщали, что съемочная площадка знаменитой Поляны «Дома-2» может оказаться под сносом. Теперь власти Москвы подтвердили это документально.
Как говорится в официальном документе, участок в районе коттеджного поселка Летова Роща в ТиНАО подлежат изъятию, причем это должно произойти в течение семи дней с момента публикации сообщения.
Согласно проекту развития Троицкого и Новомосковского административного округа через указанные территории должна пройти автомобильная дорога, соединяющая Саларьево и Марьино.
Позже столичные власти сообщили, что съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2» будет перенесена на соседний участок.
Как говорится в официальном документе, участок в районе коттеджного поселка Летова Роща в ТиНАО подлежат изъятию, причем это должно произойти в течение семи дней с момента публикации сообщения.
Согласно проекту развития Троицкого и Новомосковского административного округа через указанные территории должна пройти автомобильная дорога, соединяющая Саларьево и Марьино.
Позже столичные власти сообщили, что съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2» будет перенесена на соседний участок.