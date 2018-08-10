Власти Москвы документально подтвердили изъятие места съемок «Дом-2»

Как говорится в официальном документе, участок в районе коттеджного поселка Летова Роща в ТиНАО подлежат изъятию, причем это должно произойти в течение семи дней с момента публикации сообщения.Согласно проекту развития Троицкого и Новомосковского административного округа через указанные территории должна пройти автомобильная дорога, соединяющая Саларьево и Марьино.Позже столичные власти сообщили, что съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2» будет перенесена на соседний участок.