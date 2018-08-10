У герцогини Меган Маркл нашли еще одну сестру

В ходе ожидаемого многими мероприятия по случаю свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, некоторые задались вопросом по поводу отсутствия отца невесты. Как выяснилось, что незадолго до свадьбы, мужчина оказался в больнице, а в настоящее время дочь находится в очень сложных отношениях с отцом. Кроме того, отец Меган Маркл на фоне данных событий периодически выдает прессе некоторые факты из жизни дочери, тем самым усложняя ей жизнь в королевской семье. В частности, по его словам, дочь не чувствует тепла и счастья от нынешних отношений, находясь в браке с принцем Гарри. В адрес герцогини хватает и нелестных слов от других родственников, подогревающих скандалы вокруг королевской семьи.Общественность крайне обеспокоена таким положением дел, однако все раскрытые обстоятельства жизни и воспитания Меган Маркл все же привлекают интерес публики. Напомним, еще недавно появились слухи о том, что герцогиня на самом деле является внебрачной дочерью у своего отца, несмотря на то, что ранее все считали их родными людьми.