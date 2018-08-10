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У герцогини Меган Маркл нашли еще одну сестру

Вокруг семьи герцогини Меган Маркл в очередной раз нашли повод для нового расследования. На этот раз в СМИ рассматривается слух о том, что у супруги принца Гарри на самом деле есть еще одна сестра.

В ходе ожидаемого многими мероприятия по случаю свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, некоторые задались вопросом по поводу отсутствия отца невесты. Как выяснилось, что незадолго до свадьбы, мужчина оказался в больнице, а в настоящее время дочь находится в очень сложных отношениях с отцом. Кроме того, отец Меган Маркл на фоне данных событий периодически выдает прессе некоторые факты из жизни дочери, тем самым усложняя ей жизнь в королевской семье. В частности, по его словам, дочь не чувствует тепла и счастья от нынешних отношений, находясь в браке с принцем Гарри. В адрес герцогини хватает и нелестных слов от других родственников, подогревающих скандалы вокруг королевской семьи.

У герцогини Меган Маркл нашли еще одну сестру


Общественность крайне обеспокоена таким положением дел, однако все раскрытые обстоятельства жизни и воспитания Меган Маркл все же привлекают интерес публики. Напомним, еще недавно появились слухи о том, что герцогиня на самом деле является внебрачной дочерью у своего отца, несмотря на то, что ранее все считали их родными людьми.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:21
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