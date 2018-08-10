Алена Хмельницкая скорбит по Дмитрию Брусникину

Публикация от alxmel (@alxmel) 9 Авг 2018 в 12:34 PDT

На своей страничке в Instagram Алена Хмельницкая поделилась горечью утраты. Она вспомнила, как еще недавно перезванивалась с Дмитрием Брусникиным, советовалась с ним по поводу новой пьесы, строила новые планы совместной работы. Но все оборвалось в один миг.Известно, что последние месяцы Дмитрий Брусникин проходил лечение в Боткинской больнице. Врачи диагностировали сердечную недостаточность, констатировали положительную динамику терапии. Режиссер чувствовал себя хорошо и даже отказывался брать отпуск, намереваясь перенести болезнь без отрыва от работы.Но 9 августа в прессе сообщили о смерти выдающегося российского деятеля искусств.Алена Хмельницкая поспешила выразить свои соболезнования родным и близким режиссера. А актеров-«брусникинцев» призвала держаться и назвала счастливыми только потому, что у них был такой великий педагог.