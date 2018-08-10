АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Алена Хмельницкая скорбит по Дмитрию Брусникину

Алена Хмельницкая, как и все российское театральное сообщество, скорбит по умершему Дмитрию Брусникину. Знаменитый режиссер, сценарист и театральный педагог скончался накануне в возрасте 60 лет.

Алена Хмельницкая скорбит по Дмитрию Брусникину

На своей страничке в Instagram Алена Хмельницкая поделилась горечью утраты. Она вспомнила, как еще недавно перезванивалась с Дмитрием Брусникиным, советовалась с ним по поводу новой пьесы, строила новые планы совместной работы. Но все оборвалось в один миг.

Известно, что последние месяцы Дмитрий Брусникин проходил лечение в Боткинской больнице. Врачи диагностировали сердечную недостаточность, констатировали положительную динамику терапии. Режиссер чувствовал себя хорошо и даже отказывался брать отпуск, намереваясь перенести болезнь без отрыва от работы.

Но 9 августа в прессе сообщили о смерти выдающегося российского деятеля искусств.

Алена Хмельницкая поспешила выразить свои соболезнования родным и близким режиссера. А актеров-«брусникинцев» призвала держаться и назвала счастливыми только потому, что у них был такой великий педагог.

Публикация от alxmel (@alxmel)


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Москвы документально подтвердили изъятие
Ученые подтвердили теорию последствий от
Александр Семчев нашел настоящего отца
Джим Керри возьмется за роль злобного гения в
Sony выпустила лимитированную серию прозрачных
Apple предложила заменить паспорта на iPhone
Фанаты разочарованы видом сзади «русской
Журналисты выяснили, откуда Ольга Бузова берет
Линдси Лохан высказалась о жертвах сексуальных
Продажа старых смартфонов в trade-in набирает
У герцогини Меган Маркл нашли еще одну сестру
Дарья Клюкина комплексует из-за своей внешности
Супруга Эммануила Виторгана показала фигуру в
Алена Хмельницкая скорбит по Дмитрию Брусникину
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра
Из-за Петросяна всех молодоженов могут заставить
Учёные объяснили успехи аутистов в математике
Новые санкции США Медведев назвал экономической
Российский фрегат выследил американскую атомную
“Черная пасть” Мангышлака: Впадина Карагие
Александру Пахмутову внесли в базу данных сайта
Уровень тестостерона у мужчины может повлиять на
Родители Мелании Трамп получили американское
Молодые люди предпочитают родителей близким
Никита Джигурда пришел на «Пусть говорят» и снова
Американским военным создадут бронежилет на
Экс-любовника Анастасии Волочковой высмеяли за
«Экс-участница «Дома-2» Ольга Васильевна Гобозова
Топ-5: длинноволосые красотки «Дома-2»
Под Ростовом археологи обнаружили уникальное
Просмотреть все новости