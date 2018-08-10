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Ученые подтвердили теорию последствий от извержения вулкана Санторин

Минойское извержение вулкана Санторин, произошло в 1628 году до нашей эры. Это было самое масштабное бедствие за всю историю нашей Земли. Российскими учеными подтверждена данная теория при изучении остатков древесины, которую нашли в одном из слоев вечной мерзлоты Ямала.

Как отметили ученые, сопровождало Минойское извержение мощнейшее землетрясение, из-за которого вулкан провалился и сейчас вместо острова образовался небольшой полумесяц. Находится он под водой, в виде небольшой, 300 метровой скалы.
Ученые подтвердили теорию последствий от извержения вулкана Санторин


Согласно историческим данным, выбросил вулкан Санторин в атмосферу примерно 80 кубометров породы. При этом пепел поднялся на 39 километров в высоту. Минойское извержение равнялось по мощности 200000 атомных бомб, образовав 260-метровое цунами, двигающееся на скорости 200 километров в час.

Землетрясение и последующее цунами практически уничтожили минойскую цивилизацию. Так же, специалисты предполагают, что в результате Минойского извержения была затоплена Атлантида, история которой была описана спустя века философом Платоном.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:50
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