Александр Семчев нашел настоящего отца предполагаемого сына

Надежда Эккерт на телепередаче «На самом деле» рассказала, что известный актёр является отцом её сына, рассчитывая получить приличные алименты. После скандального эфира её муж ушёл из семьи, не желая видеть супругу, которая ему изменяла и обманывала.Александр Семчев не смог оставаться в стороне от семейной трагедии экс-любовницы, он проявил желание найти настоящего отца маленького Артёма, разрешив конфликтную ситуацию. Актёр оплатил генетическую экспертизу для двух кандидатов.Когда Надежда снова пришла на телепередачу, то рассказала, что у неё был роман сразу с тремя мужчинами. Однако ДНК-тест показал, что отцом Артёма является муж Эккерт. Эта новость для бывшей любовницы Семчева стала полной неожиданностью.