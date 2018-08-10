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Александр Семчев нашел настоящего отца предполагаемого сына

Бывшая любовница Александра Семчева недавно всех уверяла в том, что актёр является отцом её сыны. Однако сам артист в это не поверил и решил найти биологического отца Артёма.

Александр Семчев нашел настоящего отца предполагаемого сына


Надежда Эккерт на телепередаче «На самом деле» рассказала, что известный актёр является отцом её сына, рассчитывая получить приличные алименты. После скандального эфира её муж ушёл из семьи, не желая видеть супругу, которая ему изменяла и обманывала.

Александр Семчев не смог оставаться в стороне от семейной трагедии экс-любовницы, он проявил желание найти настоящего отца маленького Артёма, разрешив конфликтную ситуацию. Актёр оплатил генетическую экспертизу для двух кандидатов.

Когда Надежда снова пришла на телепередачу, то рассказала, что у неё был роман сразу с тремя мужчинами. Однако ДНК-тест показал, что отцом Артёма является муж Эккерт. Эта новость для бывшей любовницы Семчева стала полной неожиданностью.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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