Sony выпустила лимитированную серию прозрачных приставок PlayStation 4 Pro

На фоне столь высоких показателей прибыли, разработчики приняли решение о создании новой лимитированной версии PlayStation 4 Pro, которая ограничится лишь 50 тысячами экземпляров. Подобная практика неоднократно прослеживалась у компании, тогда как в большинстве случаев игроки реагируют на акции и скупают улучшенные модификации консолей. Нынешнее устройство можно будет приобрести по цене 500 долларов. К настоящему времени установлено, что улучшенная версия получит синий прозрачный корпус, который проявит некоторые компоненты и детали приставки. Кроме того, PlayStation 4 Pro получит жесткий диск на 2 терабайта, позволяя игрокам наслаждаться установкой всех любимых игр, не ограничивая себя в возможностях.Для более четкого обозначения нынешней лимитированной версии, консоль получила новое имя PlayStation 4 Pro, подчеркнув переход за 500 миллионов с момента начала продаж легендарной приставки. Уже с 24 августа игроки смогут осуществить заказ долгожданного устройства.