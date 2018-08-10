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Sony выпустила лимитированную серию прозрачных приставок PlayStation 4 Pro

Сотрудниками легендарной японской компании Sony озвучены данные, что за последние 24 года удалось реализовать порядка 525 миллионов игровых приставок PlayStation, показавших высокую степень признания со стороны клиентов.

На фоне столь высоких показателей прибыли, разработчики приняли решение о создании новой лимитированной версии PlayStation 4 Pro, которая ограничится лишь 50 тысячами экземпляров. Подобная практика неоднократно прослеживалась у компании, тогда как в большинстве случаев игроки реагируют на акции и скупают улучшенные модификации консолей. Нынешнее устройство можно будет приобрести по цене 500 долларов. К настоящему времени установлено, что улучшенная версия получит синий прозрачный корпус, который проявит некоторые компоненты и детали приставки. Кроме того, PlayStation 4 Pro получит жесткий диск на 2 терабайта, позволяя игрокам наслаждаться установкой всех любимых игр, не ограничивая себя в возможностях.

Sony выпустила лимитированную серию прозрачных приставок PlayStation 4 Pro


Для более четкого обозначения нынешней лимитированной версии, консоль получила новое имя PlayStation 4 Pro, подчеркнув переход за 500 миллионов с момента начала продаж легендарной приставки. Уже с 24 августа игроки смогут осуществить заказ долгожданного устройства.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:40
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