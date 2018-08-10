Джим Керри возьмется за роль злобного гения в фильме "Ёж Соник"

Ранее фанаты Джима Керри активно обсуждали слухи о его возможном участии в съемках фильма «Ёж Соник». Но когда актер принял участие в летней пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков, он подтвердил эти планы, чем вызвал у публики всплеск бурного интереса.В предвкушении интересной роли Керри назвал будущую картину настоящим экшн-фильмом. А в образе своего персонажа он увидел переплетение магии и отчаяния.Джим Керри славится своим талантом вживаться в роль. Однажды он признался, каких больших трудов ему стоило отойти от образа персонажа Энди Кауфмана в картине «Человек на Луне». Но потом он взял себя в руки, чтобы не потерять свою собственную личность.Напомним, что главный герой фильма «Ёж Соник» - синий антропоморфный еж, персонаж видеоигры, озвучиванием которого займется Бен Шварц.