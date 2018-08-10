Apple предложила заменить паспорта на iPhone

Первым шагом для осуществления данных планов стала регистрация очередного патента, согласно которому станет возможным осуществлять защищенную отправку данных, исключая малейшие риски на утрату секретных сведений или попадание их посторонним лицам. К настоящему времени известно, что на практике идентификация человека будет осуществляться посредством технологии NFC , однако строго при использовании зашифрованного канала передачи данных. Применение протокола в скором будущем сможет заменить использование паспорта, водительского удостоверения и других важных документов, которые можно хранить дома.Также следует выделить, что безопасность данных будет обеспечиваться в том числе за счет использования ныне востребованных функций Touch ID и Face ID. В настоящее время каждый владелец смартфонов iPhone может осуществлять оплату тех или иных услуг путем технологии NFC, исключающей физическую оплату с карты или другими способами, на которые уходит больше времени.