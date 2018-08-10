Линдси Лохан высказалась о жертвах сексуальных домогательств

О людях, действительно пострадавших от насильников, Лохан сказала: «Этот вопрос нужно решать сразу в тот момент, как это случилось. Реальная мера – обращение в полицию. Возможно, я по-настоящему возненавижу себя за то, что говорю, но мне кажется, что женщины, выступающие против подобных вещей, выглядят слабыми. А на самом деле они очень сильны».

Линдси Лохан довольно неожиданно для многих охарактеризовала женщин, которые делятся своими откровениями о сексуальных домогательствах на рабочем месте. В интервью изданию The Times актриса поделилась своим опытом работы в Голливуде. Лохан заявила, что ей «нечего сказать» о флешмобе, который устроили женщины из разных стран рассказывают миру о пережитом насилии. Также она добавила, что некоторые женщины участвуют во флешмобе лишь ради того, чтобы привлечь внимание к себе.Линдси стала одной из немногих, кто в скандале поддержал Вайнштейна. Актриса заявила, что работала с этим режиссером на съемках нескольких фильмов и никак от него не пострадала. Но спустя несколько дней она удалила этот пост.