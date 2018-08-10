Продажа старых смартфонов в trade-in набирает популярность по Россиии

В компании подчеркнули огромную заинтересованность клиентов в том, чтобы осуществить обмен старого устройства на новый смартфон, получая при этом серьезную скидку. Если во второй половине прошлого года на обе компании приходилось порядка 1,5 тысячи обменов старых смартфонов на новые, то уже в апреле-июне нынешнего года это количество превысило более 100 тысяч сделок. Таким образом, в середине лета 2018 года россияне показали рекордный интерес к использованию trade-in на покупку новых смартфонов.Один из руководителей объединенной компании «Связной-Евросеть» выразил мнение, что причиной резкого повышения спроса на услугу сдачи старых смартфонов является более расширенный ассортимент новых моделей. Таким образом, магазины могут предложить самые топовые смартфоты, на покупке которых можно сэкономить путем сдачи старых устройств. Также причиной роста называют существенное увеличение количества магазинов, в том числе и тех районах, которые ранее никак не участвовали в торговой сети. Важно отметить, что путем сдачи смартфона можно рассчитывать на скидку в том числе и на планшеты и ноутбуки.